英超頭場　熱刺維拉做大騷

周日(1日)晚英超頭場，熱刺主場迎戰阿士東維拉，熱刺上仗作客僅逼和賓福特2比2，為爭標不容再失，前鋒哈利卡尼上仗射入一球，證明已經走出英格蘭喺世盃嘅陰霾，有力再數胡，中位數2.5球嘅入球大值追。（Now 621及611周日晚10時直播）

熱刺防線勁脆弱

熱刺身為傳統勁旅，當然希望力保前4位，甚至爭奪冠軍，但呢支倫敦球隊今季水準比較飄忽，雖然由哈利卡尼領銜嘅鋒線，仍然保持威力，但防線表現令人不敢恭維，上仗對賓福特，竟然先失兩球。

再睇埋世盃前對列斯聯，熱刺更加係三度落後之下，驚險反勝4比3，過程猶如坐過山車，今仗遇上阿士東維拉，就算羸波，恐怕亦難以保持清白之身，捧入球大比主W更穩陣。

至於阿士東維拉由艾美利領軍後踢3場英超，大有進步取得2勝1負，包括主場以3比1擊敗曼聯，作客贏白禮頓2比1，當中敗仗係1比3輸畀利物浦，唔可以睇小維拉嘅入球能力。

事實上，艾美利剛上任冇幾耐，急需要做出成績，預料會採用較進取踢法，即使贏唔到波，亦要入多幾粒贏口碑。再睇埋兩隊近6次對賽亦有5次總入球達3球或以上，預料雙方會放膽鬥攻，入球騷可期。

直播表

周日12:00pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs FC悉尼

無綫myTV Super

周日2:00pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs FC麥克阿瑟

無綫myTV Super

周日8:00pm 英冠 布力般流浪 Vs 卡迪夫城

有線601、661台

周日10:00pm 英超 熱刺 Vs 阿士東維拉

Now 621、611

周日10:00pm 法甲 摩納哥 Vs 比斯特

Now 639

周日11:00pm 英冠 黑池 Vs 新特蘭

有線601、661台

周一凌晨零時 法甲 里昂 Vs 克萊蒙特

Now 639、714

周一0:30am 英超 諾定咸森林 Vs 車路士

Now 621、611

周一3:45am 法甲 朗斯 Vs 巴黎聖日耳門

Now 639