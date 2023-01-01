菁英盃 和富大埔理文搶分有惡鬥
2023年01月01日 14:00
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「菁英盃」A組：和富大埔 vs 理文
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元旦日（1日）「菁英盃」頭場賽事，大埔運動場爆發A組對決，由和富大埔面對理文。大埔今場派出林志基、關健朗及郭縉諾3位U22球員，雷仙奴及利馬坐鎮中場，為箭頭保連奴提供支援；理文3位U22球員分別是鄭進泓、許可臻及門將鄧梓朗，今季首次擔正的李康廉戴上隊長臂章，與中村祐人及馮慶燁倒戈相向，洛迪古斯復任正選負責攻堅。
和富大埔正選：
66 林志基 [GK]
5 關健朗
7 王力威
9 鍾偉強
10 雷仙奴
19 趙少維
20 保連奴
26 李家豪 [C]
67 利馬
77 郭縉諾
99 鄭子森
理文正選：
92 鄧梓朗 [GK]
4 立花稜也
7 李康廉 [C]
8 艾華頓
9 洛迪古斯
14 荷西安祖
15 馮慶燁
18 許可臻
21 曾錦濤
24 鄭進泓
44 中村祐人
和富大埔後備：
63 李瀚灝 [GK]
94 謝家榮 [GK]
11 史建威
12 葉凱傑
14 蘇友鈿
18 彭欽蓬
23 黃子俊
27 黃祖心
30 張力行
37 熊健沂
理文後備：
28 陳嘉豪 [GK]
5 余煒廉
10 亞哥斯達
11 鄭兆均
12 羅焯熙
16 顏樂楓
17 張憙延
22 加維蘭
26 黃俊皓
39 余沛康
30 梁羿童
37 梁立天
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周日(元旦)「菁英盃」為球迷送上兩場好波，大埔運動場率先舉行A組賽事，和富大埔火併理文，兩隊為重返勝軌絕無保留；尾場旺角大球場上演B組戲碼，上輪打開勝利之門的香港U23，乘勇挑戰東方。各隊2023年首度出擊，為響頭炮必定使出渾身解數。（on.cc東網周日下午3時起直播）
今日頭場和富大埔惡鬥理文，力爭擺脫連敗頹勢的大埔，除有加比爾及馮冠鳴兩位中後場主力停賽外，陳曉鋒等仍因傷倦勤，傷停問題令主教練李恆滙排陣遇上挑戰：「防守肯定有影響，加上理文默契更好，肯定難踢，但我哋要平常心面對，希望踢出驚喜。」「滙Sir」又指球隊在處理第二落點時不夠集中，經過檢討後望有所改善。
U22守將關健朗今季首次征戰頂級聯賽，季初「菁英盃」對理文一戰獻出首騷，這位年輕中堅認為表現有待改進：「希望減少犯錯，同逼自己出多啲聲，踢得更放膽。」雖然今場多位後防主力缺陣，但「阿朗」對其餘隊友充滿信心：「我哋紀律性高，無論出咩人都好，防守唔係問題。」
理文先後於「足總盃」及「高級組銀牌賽」出局，主教練陳曉明承認士氣受影響，但深信能透過勝仗重拾信心。「黃黑軍團」季初「菁英盃」曾小勝大埔，「曉明Sir」表示：「相比起季初，我哋磨合上好咗，點樣去突破對手密集防守係關鍵。」徐宏傑因累積5張黃牌需停賽，至於傷兵之一的荷西安祖已恢復操練，有望趕及復出。
今季擔任翼鋒的U22小將羅焯熙（阿Mo），希望新一年有更多上陣機會，為球隊作出貢獻：「要好好把握『菁英盃』呢啲機會，希望可以有助攻甚至入到波。」「阿Mo」認為大埔防守硬淨，球隊要盡快取得入球掌握主動權。