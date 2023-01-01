菁英盃　和富大埔理文搶分有惡鬥

【東網按次收費直播】

元旦日（1日）「菁英盃」頭場賽事，大埔運動場爆發A組對決，由和富大埔面對理文。大埔今場派出林志基、關健朗及郭縉諾3位U22球員，雷仙奴及利馬坐鎮中場，為箭頭保連奴提供支援；理文3位U22球員分別是鄭進泓、許可臻及門將鄧梓朗，今季首次擔正的李康廉戴上隊長臂章，與中村祐人及馮慶燁倒戈相向，洛迪古斯復任正選負責攻堅。

和富大埔正選：

66 林志基 [GK]

5 關健朗

7 王力威

9 鍾偉強

10 雷仙奴

19 趙少維

20 保連奴

26 李家豪 [C]

67 利馬

77 郭縉諾

99 鄭子森

理文正選：

92 鄧梓朗 [GK]

4 立花稜也

7 李康廉 [C]

8 艾華頓

9 洛迪古斯

14 荷西安祖

15 馮慶燁

18 許可臻

21 曾錦濤

24 鄭進泓

44 中村祐人

和富大埔後備：

63 李瀚灝 [GK]

94 謝家榮 [GK]

11 史建威

12 葉凱傑

14 蘇友鈿

18 彭欽蓬

23 黃子俊

27 黃祖心

30 張力行

37 熊健沂

理文後備：

28 陳嘉豪 [GK]

5 余煒廉

10 亞哥斯達

11 鄭兆均

12 羅焯熙

16 顏樂楓

17 張憙延

22 加維蘭

26 黃俊皓

39 余沛康

30 梁羿童

37 梁立天

--------------------------------------------

周日(元旦)「菁英盃」為球迷送上兩場好波，大埔運動場率先舉行A組賽事，和富大埔火併理文，兩隊為重返勝軌絕無保留；尾場旺角大球場上演B組戲碼，上輪打開勝利之門的香港U23，乘勇挑戰東方。各隊2023年首度出擊，為響頭炮必定使出渾身解數。（on.cc東網周日下午3時起直播）

今日頭場和富大埔惡鬥理文，力爭擺脫連敗頹勢的大埔，除有加比爾及馮冠鳴兩位中後場主力停賽外，陳曉鋒等仍因傷倦勤，傷停問題令主教練李恆滙排陣遇上挑戰：「防守肯定有影響，加上理文默契更好，肯定難踢，但我哋要平常心面對，希望踢出驚喜。」「滙Sir」又指球隊在處理第二落點時不夠集中，經過檢討後望有所改善。

U22守將關健朗今季首次征戰頂級聯賽，季初「菁英盃」對理文一戰獻出首騷，這位年輕中堅認為表現有待改進：「希望減少犯錯，同逼自己出多啲聲，踢得更放膽。」雖然今場多位後防主力缺陣，但「阿朗」對其餘隊友充滿信心：「我哋紀律性高，無論出咩人都好，防守唔係問題。」

理文先後於「足總盃」及「高級組銀牌賽」出局，主教練陳曉明承認士氣受影響，但深信能透過勝仗重拾信心。「黃黑軍團」季初「菁英盃」曾小勝大埔，「曉明Sir」表示：「相比起季初，我哋磨合上好咗，點樣去突破對手密集防守係關鍵。」徐宏傑因累積5張黃牌需停賽，至於傷兵之一的荷西安祖已恢復操練，有望趕及復出。

今季擔任翼鋒的U22小將羅焯熙（阿Mo），希望新一年有更多上陣機會，為球隊作出貢獻：「要好好把握『菁英盃』呢啲機會，希望可以有助攻甚至入到波。」「阿Mo」認為大埔防守硬淨，球隊要盡快取得入球掌握主動權。