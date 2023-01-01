比堤：車仔為搶前四誓挫森林

今場英超對諾定咸森林及車路士來說意義重大，皆因一隊正在為護級而戰，另一隊則以打入前4為目標。

車路士於世盃前走勢強差人意，但我肯定領隊樸達經已在休賽期間的操練中，跟沒有參戰世盃的球員灌輸了他的足球理念，所以他應會為球隊上場擊敗般尼茅夫而感到相當高興。

美臣蒙特明顯地是執行領隊所要求踢法的重要一員，他也是球隊交出好表現的核心人物，不但交出一記精彩的直線傳送給史達寧，讓後者成功助攻夏維斯替球隊先開紀錄，而他個人也乖巧地攻入球隊的第2個入球。

預計他會墮後參與組織球隊場的攻守，對方守衛難以作出應對，這個時間佐真奴的傳球能力就可以大派用場了，我認為如果車路士想鎖定歐聯席位的話，這兩位球員的表現將會是舉足輕重。

諾定咸森林今季季初有多位新球員加盟，所以領隊史堤夫谷巴極之需要一個休賽期，來讓球員作出磨合。

不幸地，他們在英超復賽後，將要面對曼聯及車路士這兩支難以應付的勁旅，我認為他們跟聯賽榜附近位置球隊的對碰成績，將會決定球隊今季能否護級成功。

大家都知道連格是一位好波之人，但他效力諾定咸森林期間表現不穩，而我也感到球隊欠缺平衡及連繫。他們太容易失球了，入球數字又不足，所以他們真的問題多多。

究竟他們最終能否成功護級呢？現時還言之過早，但我認為今仗車路士將可獲勝，全取3分。