菁英盃　理文4比2贏和富大埔

元旦日（1日）「菁英盃」頭場賽事，大埔運動場爆發A組對決，由和富大埔面對理文。結果開局不足12分鐘已經3球領先的理文，下半場再靠艾華頓錦上添花，最終以4比2擊敗比賽後段靠保連奴連追兩球的和富大埔。

大埔今場派出林志基、關健朗及郭縉諾3位U22球員，雷仙奴及利馬坐鎮中場，為箭頭保連奴提供支援；理文3位U22球員分別是鄭進泓、許可臻及門將鄧梓朗，今季首次擔正的李康廉戴上隊長臂章，與中村祐人及馮慶燁倒戈相向，洛迪古斯復任正選負責攻堅。

理文今場火速入局，2分鐘，艾華頓禁區內右腳施射僅僅柱邊出界。1分鐘後，大埔解圍失誤，中村祐人後上第一時間射入。9分鐘，李家豪禁區內踢跌洛迪古斯，球證直指12碼，洛迪古斯親自操刀射入。11分鐘，立花稜也推入大位起「私家Q」射地波，林志基撲到都入，理文早早搶到3球領先優勢。

大埔屋漏更遭連夜雨，正選門將林志基因傷未能堅持作賽，要由謝家榮入替，並同時換入另一位U22球員彭欽蓬。39分鐘，李康廉禁區外放冷箭，未能命中目標。補時階段，大埔獲得禁區頂罰球機會，但利馬直射僅僅偏離目標。

換邊後第一腳射門來自理文，但曾錦濤47分鐘於禁區外的施射不中目標。及後艾華頓禁區頂推橫勁射，和李康廉的頭槌攻門，都威脅不到謝家榮。62分鐘，艾華頓接應立花稜也傳送，殺入禁區起腳被謝家榮擋出不遠，再用右腳補中，幫助理文贏到4比0。

大比數落後的大埔未放棄，搶回不少攻勢，更一度令比賽掀起高潮。66分鐘，大埔把握理文傳球失誤發起反擊，保連奴接應彭欽蓬傳送，推入禁區k射入。80分鐘，保連奴禁區內被侵犯，為大埔博到12碼，這位巴西射手親自操刀破網，為球隊再追1球，可惜為時已晚。最終理文將4比2勝局保持到完場，成功擊敗和富大埔，重返勝軌。