菁英盃　久違的90分鐘　李康廉：隨時做好準備

「菁英盃」元旦日（1日）頭場賽事，理文在大埔運動場，以4比2擊敗和富大埔，2023年首戰旗開得勝。比賽中戴起隊長臂章的李康廉，今季首次擔正並踢全場，賽後他直言非常享受比賽感覺，並希望今場勝仗，能夠為理文2023年征途開好局。

今場重返大埔運動場面對舊主和富大埔，對曾經作為「綠戰士」的李康廉，別有一番滋味：「熟悉又陌生，返翻嚟大埔踢，好耐冇呢種感覺。」現年39歲的「康廉」，近年大部分時間都以後備姿態上陣，他說自己已隨時做好挺身而出的準備，是役最終完成全場比賽，他形容在這「久違的90分鐘」感覺非凡：「係好正，雖然臨尾都好攰，但可以頂到90分鐘，感覺好好，覺得自己整體發揮都唔錯。」

「康廉」與隊友在邊線的純熟配合，令「黃黑軍團」今場多次打出犀利側擊，他認為出色表現，與平時訓練準備有莫大關係：「我哋喺訓練中係做咗好多準備，但比賽中點樣演繹係更重要，今日我同隊友配合都好好。」踏入2023年，「康廉」亦說出自己的新年願望：「無論自己入唔入波，有冇助攻都好，最緊要球隊贏波，攞到聯賽冠軍。」