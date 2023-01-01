菁英盃　東方1球小勝香港U23

周日（1日）元旦日「菁英盃」尾場，於旺角大球場上演B組分組賽，由香港U23面對東方，最終東方憑黃皓雋一箭定江山，以1球小勝而回，全取3分後暫時力壓傑志，升上小組榜首。

兩隊同樣在2023年首度出擊，當中香港U23排出強陣，門將龐焯熙復任正選，隊長羅曉聰坐鎮中場，新兵劉家喬上演地標戰，連同袁世傑、林樂賢負責攻堅。至於東方則有不少輪換，廖富源把守最後一關，鐘樂安與「壽星公」馬高斯扼守中路，黃皓雋、李卓軒及馬希偉3名U22小將齊齊擔正，射手巴杜姆先列後備。

剛闖入「高級組銀牌賽」決賽的東方，今場甫開賽即採取主動，先有黃皓雋射門柱邊出界，隨後更有鐘樂安接應蔡立靖角球，頭槌頂中柱。41分鐘東方終於打破僵局，蔡立靖交出直線，黃皓雋單刀輕鬆射入。臨完半場香港U23出現具威脅埋門，但張俊軒罰球僅僅射斜，半場東方領先1球。

易邊後香港U23換入黎培基，入替傷出的李俊諺 ，希望收復失地，58分鐘林樂賢交前，袁世傑禁區內射門未能命中目標。2分鐘後輪到東方攻勢，香港U23守衞頭槌頂出不遠，馬希偉一抽高出。比賽尾段香港U23極力反撲，但郭子堦兩次射門，皆被門將廖富源接實，最終東方維持1球小勝香港U23，順利取得新一年首勝。