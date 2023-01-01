菁英盃　「藍鳥」乘勇撲擊「粉紅兵團」

「菁英盃」周一（2日）上演獨腳戲，傑志於旺角大球場迎戰晉峰。雙方上月中曾在同樣賽事交手，大勝而回的「藍鳥」，今場當然希望食過翻尋味；不過「粉紅兵團」為終止連敗走勢，今場亦必奮力抵擋，攻防大戰一觸即發！（On.cc東網周一下午3時直播）

傑志剛於「高級組銀牌賽」淘汰理文晉級決賽，各項賽事豪取8連勝，總監兼主教練朱志光指球隊經歷大半季，已逐漸適應各隊的死守戰術，因此已找到方法破解密集。上季港超因疫情腰斬，但「藍鳥」仍成功殺入亞冠16強，「朱Sir」希望球隊在新一年，能夠取得好開始：「2022年喺疫情下，絕對屬於豐收嘅一季，我都好滿意。今場梗係贏波最開心，另外都想球員繼續進步，同埋保持健康。」

年僅19歲的後衞曾以行（Ellison），今季第二年征戰超聯，但他指自己在場上有點「諗得太多」，導致出現不少失誤，希望接下來踢得簡單，以及在傳球上更果斷，新一年目標做好本分，盡力爭取成為球隊正選。「藍鳥」早前曾大炒晉峰，但Ellison強調今場絕不會輕敵：「對方中前場配合、默契唔錯，組織幾細膩同有威脅，上場創造到唔少機會，今場防守要再集中啲。」

晉峰上場1比6大敗予傑志，各項賽事遭遇4連敗，總教練何信賢承認球隊近況表現差勁，期望今場能嘗試減少大意失誤，並以1分為目標。「何Sir」透露球隊已羅致一名國腳級外援，但目前工作簽證仍未獲批，預計這名翼鋒1月頭可抵港參與操練，藉此增強入球能力。

翼鋒林樂勤（Jordan）去年左腳再度遭受十字韌帶撕裂，但今季復出後暫時累積3個入球，打破單季個人紀錄，他對此表示開心，又指自己在場上，需要顯得更有決心，有信心整季可射入8至10球。今場再對「藍鳥」，Jordan認為球隊務必提升把握力：「傑志上場可能得幾個機會，但全部都變成入波；而我哋就要5個機會先入到，依樣嘢要改善。今場係新一年第1場，點都想拎分。」

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：1.王振鵬

後衞：2.羅梓駿 66.曾以行 18.周緣德 11.沙根巴耶夫

中場：24.顏卓彬 19.黃洋 10.基爾頓

前鋒：30.張廣然 99.潘沛軒 20.趙聡悟

晉峰

門將：1.林駿杰

後衞：20.鄭璟昊 4.曾仲楠 6葉卓文 5.楊憲樂

中場：22.劉君正 8.卡爾特納 28.邵昀俊

前鋒：27.費利浦薩 17.何思哲 7.林樂勤