菁英盃　連續兩年元旦日建功　黃皓雋：好特別

東方周日（1日）在「菁英盃」B組分組賽，以1球小勝香港U23，而入球功臣黃皓雋（Anson），更是連續兩年在元旦日有所斬獲。賽後他直言感到十分特別，希望踏入2023年，可以繼續爭取入球及助攻，進一步幫助球隊。

上季效力理文的黃皓雋，在2022年1月1日對港會的「菁英盃」時攻入1球，而時隔一年後，這名年僅20歲小將身穿東方球衣，再次在元旦日建功，他直言感到十分特別：「依球係東方2023年第一球，感覺幾好，而個人嚟講，上年1月1號自己都入到波，覺得對今年都屬於一個好開始。」東方暫時在「菁英盃」力壓少踢兩場的傑志升上榜首，但Anson認為今季沒有容易的賽事，指球隊之後每場都會盡力去踢，目標出線及爭取冠軍。

值得一提，Anson在上半場為球隊先開記錄後，特意舉出「23」的慶祝手勢，他則解釋道：「右手舉咗個2，左手舉咗個3，代表踏入2023年，無咩特別意思，其實都係隨心。」今季新加盟的Anson迅速成為球隊主力，他希望新一年能夠繼續幫助球隊：「同季初一樣，目標透過入波或者助攻，幫助球隊贏波，下場要再接再厲。另外都想多謝一班教練同隊友，大家都畀咗好多耐性、機會同信任我，令我慢慢適應。」