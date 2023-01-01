新兵黃子謙轟22分　康仁福建贏安保漢友捧走元旦盃

「元旦盃2023」周日（1日）於元朗鳳琴街體育館舉行，康仁福建於男子甲組決賽憑永倫轉投的黃子謙轟22分，以77比74險勝安保漢友，贏得今年首項錦標。

上季跌落名次賽的康仁福建今季陣容有不少變動，得分主力徐遠征加盟香港東方，另有永倫的黃子謙和蔡龍德來投。福建是日在首圈擊敗旭暉晉級決賽，迎來去年決賽對手安保漢友，兩軍首節上演拉鋸戰，安保漢友以17比16稍微領先。漢友第2節由殷兆俊、林家滿及黃銘德得分一度追平至25比25，但福建的林羽連得4分再度拉開，半場領先39比34。

漢友第3節積極反撲，新兵胡重光投進三分球加上王鋁德的兩分，一度反超前至45比43，但福建靠黃子謙連得6分止血，加上林羽外圍進帳，以57比51繼續領先，此節黃子謙共得10分。

尾段福建的蔡龍德5犯離場，福建的懷斯、鄭錦興和林羽先後外投得手，兩度拉開10分差。不過球隊防守一度鬆懈，漢友的鄺錦昌和殷兆俊合轟3記三分球，在最後3秒追至落後兩分。最終康仁福建以77比74險勝安保漢友捧走冠軍。黃子謙得全場最高22分，另有鄭錦興和林羽分別為福建貢獻16及13分，漢友則以鄺錦昌的19分居首。另外，升班球隊晉裕以50比39力挫旭暉奪得季軍。女子組方面，應屆女甲冠軍安青以50比30擊敗七喜封后，福建贏偉邦摘季。

康仁福建今場贏得驚險，黃子謙承認有改善空間：「尾段防守稍一鬆懈就被對手追近，不過這兩場比賽是很好的機會，讓我們建立默契。」今年踏入28歲的黃子謙昐望冠軍能為福建帶來一個好開始：「新一年來到新的球隊，對自己是一個挑戰。福建的風格頗適合我，而且球隊氣氛很好，大家都很團結，打『兄弟波』。我希望將過去3年在永倫所學的貢獻球隊，一起邁向4強的目標。」