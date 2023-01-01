希斯基：博阿聯重拾「光」芒開勝門

自從澳職復賽後，阿德萊德聯就未能持續保持較早前的強勁走勢，所以我認為今場主場出擊面對榜尾的珀斯光輝，是球隊重拾良好近況的絕佳機會。

阿德萊德聯今季開季表現十分好，但近3場聯賽卻只取得1分而回，導致他們跌到落聯賽榜第5位。然而，由於未來4場聯賽有3場於主場出戰，所以他們有機會再次升上較高位置。

一如以往，奇治葛雲的表現舉足輕重，他是阿德萊德聯陣中最有創造力的球員兼首席神射手。但指宿洋史能否重拾射門鞋同樣關鍵，事關他在世盃休賽期前3場聯賽一共攻入3球，不過復賽後卻一球不入。

指宿洋史是球隊進攻的支點，擅頂高空波，所以如果他的表現能夠回勇的話，阿德萊德聯將會大大受惠。

珀斯光輝雖然敬陪聯賽榜末席，但近3場聯賽一共取得4分，總算是一個正面的成績。

可惜球隊仍然未能找到球員填補科拿路利離隊後的空缺，但大衛威廉斯於上輪跟威靈頓鳳凰打成平手的聯賽中，攻入加盟球隊以來的首個入球，將會大大加強他的信心。

梅斯達化阿米尼是另一位需要挺身而出的球員，因為他有一定的質素，有能力控制中場，但自從轉投珀斯光輝後，近幾季都未能交出個人最佳水平的表現。

儘管珀斯光輝有一定的實力，但他們這一年的水平出現下滑，我認為阿德萊德聯今仗將可以重返正軌，新一年重開勝門。