恨入「廠」恨出面！烏克蘭美斯狂送秋波

阿仙奴今季英超成績突出，一眾年輕球員踢到風生水起，唔少球員都想「入廠」。被譽為烏克蘭美斯嘅21歲新星梅迪克，近日就高調向阿仙奴狂送秋波，消息指阿仙奴同薩克達正就轉會磋商，成事嘅話轉會費將會超過6,000萬歐元。

阿仙奴希望1月「加碼」搶冠軍，領隊阿迪達已將翼鋒梅迪克列為頭號目標，日前開價6,000萬歐元被拒絕，不過雙方仍然進行談判，知情人士指阿仙奴將再提高開價，相信薩克達最終會同意放人。

雖然談判未成事，但梅迪克就已表明心迹，阿仙奴喺1月1日對白禮頓期間，梅迪克就自貼睇直播嘅相片，當時畫面影住阿迪達同白禮頓領隊迪薩比，梅迪克留言寫住「2個頂尖領隊」。迪薩比係昔日薩克達教頭，對梅迪克有極高評價，而阿迪達就有機會係「未來波士」，當然要落足鞋油。

另外，梅迪克仲分享一段自己2022年嘅「球王片」，配樂用咗21 Savage同Drake嘅《Circo Loco》，歌詞入面其中一句係「仍然想睇阿仙奴贏英超冠軍」，恨入「廠」恨到出面！