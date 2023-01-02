車路士再失分前4危怠　1月急簽5星救亡

周一(2日)凌晨英超賽事，車路士作客被諾定咸森林逼和1比1，近7場聯賽只得1勝，依家落後第4位嘅曼聯7分，距離歐聯資格愈嚟愈遠。車路士班主保利為救亡，1月轉會窗決定再開水喉，準備狂簽5名球員救亡，賽前成功傾掂3,500萬鎊收購法國中堅班洛特巴迪亞舒利，而且好戲陸續有嚟。

車路士今季成績令人失望，開季冇耐就將杜曹炒魷，但樸達上任後並冇起色，今場雖然有史達寧喺16分鐘先開紀錄，但森林嘅反擊比車路士更加入肉，63分鐘憑奧里亞混戰中窩利抽入，車路士尾段想谷又谷唔起，最終踢成1比1平手。車路士近7場聯賽第6度失分，依家喺績分榜只排第8位。

車路士季前用超過2.5億鎊增兵，但成績不進反退，班主保利1月繼續科水，早前已宣布簽入科特迪瓦前鋒大衞科芬拿，據報啱啱呢個周末再搞掂多2單轉會，包括1,100萬鎊收購華斯高嘅巴西中場安迪利山度士，呢位18歲新星已由家人陪同下飛抵倫敦做體測，轉會文件亦準備妥當，完成體測後就會正式簽約。

效力摩納哥嘅法國中堅班洛特巴迪亞舒利，據報亦已同意加盟車路士，周一會喺倫敦做體測，雙方會簽約至2029年6月，車路士將支付3,500萬鎊轉會費。除咗大衞科芬拿、安迪利山度士同班洛特巴迪亞舒利外，車仔亦正同賓菲加斟購阿根廷中場安素費南迪斯，以及洽談借用馬體會前鋒祖奧菲歷斯，如果全部成事，車路士實力將大大提升。