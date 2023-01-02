「麥總」單拖孭唔起　聖日耳門32場不敗斷纜

周一(2日)凌晨法甲爆出冷門，榜首巴黎聖日耳門(PSG)作客1比3不敵朗斯，跨季各項賽事連續32場不敗走勢終結。PSG今仗缺少2位球星美斯及尼馬，「MNM」鋒線得番基利安麥巴比撐場，明顯獨力難支，經歷呢一役之後，「麥總」應該明白團隊精神嘅重要性。

美斯協助阿根廷捧完世界盃後，仍然未歸隊，尼馬上仗食紅牌，今場停賽，PSG由基利安麥巴比夥拍20歲小將伊基迪基攻堅，但開波5分鐘就失守，朗斯後衞梅迪拿左路傳中，PSG門將基安盧基當拿隆馬僅將皮球撲橫，被對手比森法蘭高斯基補射入網。

雖然PSG好快由伊基迪基射入扳平，但朗斯靠1次快迅反擊，由奧賓達射成2比1，加上換邊僅2分鐘，由哥迪梅里斯建功贏3比1。朗斯贏波之後，仍然排聯賽第2位，但已經追近榜首PSG至只有4分距離，令今季法甲爭標形勢突然變得緊湊。

PSG巨星基利安麥巴比今場表現令人失望，有18次失去控球權，9次嘗試個人突破只有2次成功，演出遠不及踢世界盃，依家惟有寄望美斯盡快歸隊幫手。