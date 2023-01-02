ABL開波　香港東方大戰曼谷老虎以高制勝

香港東方挑戰列強！新一季東南亞籃球邀請賽（ABL）正式展開，本港甲一勁旅香港東方將以全新陣容迎戰，首場賽事今晚於新加坡OCBC體育館上演，惡鬥泰國球隊曼谷老虎。在新賽制下，香港東方要在7日內連戰4場，對球員體力及意志絕對是一大考驗，激戰可期。（香港國際財經台、HOY資訊台、有線661及601台周一晚6時直播）

新一季ABL以邀請賽形式回歸，今季共有8支球隊出戰4站比賽，賽事外援名額亦增至4個（3個世界外援加一個血緣外援）。應屆甲一亞軍香港東方再度參賽，一月份將在7日內出戰4場比賽，首場迎來泰國職業籃球聯賽（TBL）季軍得主曼谷老虎。球隊陣容方面，後衞李琪、吳松峻及楊睿騏離隊，3名世界外援分別為現役哥倫比亞國手托查摩利路斯、美籍控衞巴錫和上季效力南青的加拿大籍中鋒麥洛連，香港出生的基拔以「血緣外援」身份披甲，至於第5名新兵為康仁福建的射手徐遠征。

5名新兵各有特色

東方新援托查摩利路斯和麥洛連同樣身高2米08，加上原有的卜聿揚和胡卓斌，將為內線提供充裕人手應付密集賽程，有望以「高」制勝。至於曾協助東方打入2019 ABL 4強的美國外援巴錫與近年外流歐洲的基拔則有豐富大賽經驗，而本地的徐遠征亦有相當不錯的得分及突破能力，這5名新兵能為東方帶來甚麼化學作用，值得期待。東方隊長陳兆榮表示，「5名新兵為球隊帶來更多輪換組合，打法比以往有更多變化，期待新一季ABL再創佳績。」