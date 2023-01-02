老字號打吡　睇實些路迪東瀛勢力

新一年蘇超頭炮即上演老字號打吡，「2哥」格拉斯哥流浪主場硬撼榜首些路迪。格流易帥後豪取4連勝，為爭標今仗一定搶攻，益咗些路迪打反擊，兩軍近3次碰頭都係些路迪先拔頭籌，不妨捧佢哋「第一隊入球」。（Now 638周一晚8時30分直播）

日本球員影響力擴大

格流喺世盃休戰期間怒炒雲邦賀斯，搵來前助教米高比爾接手後立即翻生，佢領軍4仗全部贏晒，信心返晒嚟。依家格流落後些路迪9分咁多，今仗爭標「6分波」不容有失，要搶W先可以收窄距離。不過要留意，米高比爾帶隊嗰4仗中，有兩仗係先失波，可見佢呢種以攻代守嘅打法，防線難免會出現漏洞，隨時中門大開令實力更強嘅些路迪有機可乘。

些路迪繼續壯大東瀛勢力，日前宣布借入橫濱水手防中岩田智輝，季尾可啟動買斷條款，連同古橋亨梧、前田大然、旗手怜央、井手口陽介及小林友希，日本球員於些軍影響力進一步擴大，其中意外無緣世盃嘅古橋亨梧大踢爭氣波，近3仗已入4粒，暫以14球位居射手榜榜首，難怪些路迪於世盃後同樣4戰皆捷。

老字號打吡向來都係打甩髀，近3次碰頭法定時間些路迪雖然只得1勝2和，不過呢3次都係佢哋先開紀錄，既然格流為搶分要焗攻，些路迪順勢打反擊更煞食，再次先入波唔奇。

直播表

周一4:45pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 珀斯光輝

無綫myTV Super

周一8:30pm 蘇超 格拉斯哥流浪 Vs 些路迪

Now 638

周二凌晨零時 法甲 里爾 Vs 蘭斯

Now 639

周二1:30am 英超 賓福特 Vs 利物浦

Now 621、611

周二2:00am 法甲 蒙彼利埃 Vs 馬賽

Now 639

周二4:00am 法甲 雷恩 Vs 尼斯

Now 639