盡顯功架　艾美利創25年紀錄

車路士由樸達接手領軍後，繼續沉淪，阿士東維拉就示範「正確換帥」，球隊上仗作客以2比0擊敗熱刺，艾美利接掌帥印以來，4場英超取得3勝1負，並成為自1998年格哥利之後，近25年首位帶領維拉取得英超作客2連勝嘅新帥。

51歲嘅艾美利被譽為「歐霸之王」，執教西維爾及維拉利爾期間，合共捧過4次歐霸盃冠軍，亦帶領阿仙奴打入決賽，擔任巴黎聖日耳門(PSG)主帥奪得法甲、法足盃及法聯盃冠軍。

以呢位西班牙名帥嘅教波功力，足以令阿士東維拉脫胎換骨，領軍4場英超，分別擊敗曼聯、白禮頓、熱刺，僅輸畀利物浦，成績遠超預期。

反觀車路士季初「果斷」炒杜曹，請來白禮頓領隊樸達領軍，似乎太草率，呢位47歲主帥以往冇教大球會經驗，結果帶領車仔踢10場英超只攞到15分，近7場聯賽僅1勝，包括上仗被護級球隊諾定咸森林逼和1比1。

值得一提，2015/16年球季車路士首16場聯賽得15分，結果主帥摩連奴被炒，車仔下場英超將對曼城，隨時再失分，睇怕樸達開始聞到魷魚香。