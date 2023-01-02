菁英盃　傑志大輪換照炒晉峰4球

旺角大球場周一（2日）上演1場「菁英盃」B組賽事，傑志與晉峰正面對決，最終「藍鳥」憑周緣德梅開二度，加上艾力士建功，以及對手擺烏龍，以4比0大勝晉峰。

傑志今場作出不少輪換，王振鵬把守大門，趙聡悟聯同鄭展龍及張廣然，為前線擔正的潘沛軒提供支援。晉峰方面，葉卓文扼守中路，卡爾特納負責控制中場，伍家揚負責側擊，支援費利浦薩爭取入球，播磨浩謙先列後備。

「藍鳥」開賽後佔據較多控球，嘗試尋找機會，沙根巴耶夫早段在禁區頂起腳高出，之後傑志繼續從邊路入滲，製造攻勢，但都被晉峰成功解圍。23分鐘，形勢處於被動的晉峰幾乎先開紀錄，費利浦薩接應長傳左路推進，面對曾以行防守下，窄角度勁射中柱彈出。8分鐘後，趙聡悟近門勁射省中羅澔陽彈出底線。39分鐘，明加索夫接應長傳頭槌攻門，被羅澔陽接實。45分鐘，傑志開短角球，趙聡悟傳入禁區，沙根巴耶夫有意漏後，周緣德小區邊篤入，協助「藍鳥」領先1球進入更衣室。

領先的傑志，於59分鐘換入費蘭度及艾力士加強攻力，晉峰亦調入黃偉國，力圖平反敗局。64分鐘，傑志左路傳中，葉卓文情急之下擺烏龍，令傑志領先至2比0。81分鐘，傑志後場迫甩晉峰腳下球，費蘭度禁區內助攻艾力士門前射成3比0。6分鐘後，傑志角球攻勢，艾力士頂中門楣彈出，周緣德轉身抽射入網，梅開二度，最終傑志以4比0大勝晉峰完場。