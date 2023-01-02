菁英盃　「開齋」兼起孖 周緣德：感覺好好

傑志周一（2日）於旺角大球場出戰「菁英盃」B組分組賽，最終以4比0擊敗晉峰，當中周緣德（Oliver）攻入職業生涯處子球之餘，更個人梅開二度，賽後這名24歲後衞笑言自己在聯賽時，並沒有機會上前助攻，對今場終於一嘗入球滋味感覺很好。

傑志在今場「菁英盃」大幅輪換，只有周緣德、明加索夫等數名主力正選上陣，在缺少多名外援下，身型高大的Oliver在角球時，頻頻上前參與進攻，更成功攻入職業生涯處子球，賽後他笑言完全沒有想過：「如果你有留意嘅話，因為聯賽有更多具經驗球員在陣，球隊唔會容許自己上前助攻，我只係留喺後場；但我之前都成日同「細榮」講想上前幫手，今次入到波感覺好好。」Oliver續指今季希望自己能夠繼續進步，並在每場交出好表現，幫助球隊盡量勝出所有賽事。

Oliver在上半場為球隊先開紀錄後，特意與好友顏卓彬在慶祝時做出刷牙的動作，場面十分搞笑，他則解釋道這個慶祝動作靈感，來自與早前的聖誕聯歡會：「球隊個日準備咗好多禮物，而當時我坐係『彬仔』隔離，講話唔想抽中牙刷，但點知我第一個抽就抽中，跟著就畀佢笑到依家。」