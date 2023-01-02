利物浦回勇　半場W得

英超聖誕新年快車尾輪，打頭陣嘅係賓福特主場迎戰利物浦。「蜜蜂兵團」雖然前兩輪錄1勝1和，但王牌前鋒艾雲東尼受傷缺陣，球隊攻力劇跌；「紅軍」世盃後聯賽兩戰全勝，締造英超4連勝，擺脫季初頹勢全力追趕前4，肯定趁對方首席射手缺陣搶分，佢哋近4仗聯賽全部半場領先，推介半場客勝。（Now 621周二凌晨1時30分直播）

渡邊年2023年第一次同大家見面，先祝大家身體健康、波運亨通。賓福特同利物浦都係新年首度出擊，當然想搶到3分打響頭炮。兩支球隊喺快車檔期成績都唔錯，賓福特上輪淨勝韋斯咸兩粒，如果唔係拆禮物日領先兩球下，捉到鹿唔識脫角，畀熱刺追和，隨時同利物浦一樣取得兩連勝。

不過，賓福特上仗贏「錘仔幫」都付出好大代價，王牌前鋒艾雲東尼勇戰受傷，要擔架抬離場，今場多數缺陣。要知道呢名英格蘭前鋒對「蜜蜂兵團」幾咁重要，賓福特今季聯賽17戰射入27球，艾雲東尼一個已經入咗12粒，今場冇咗佢球隊進攻肯定啞火。

紅軍近4仗聯賽半場領先

利物浦成功演繹「好運緊要過好波」，上場鬥李斯特城先失球下，憑對手兩個烏龍波反勝2比1，聯賽豪取4連勝。達雲紐尼斯近排雖然腳風唔順，但加普即將加盟，相信會令佢更加努力找尋入波，查實呢名烏拉圭前鋒拚勁十足，只係欠咁啲運，只要破入球荒，相信士哥陸續有來。

咪忘記「紅軍」仲有穆罕默德沙拿，早前就成為球隊史上第二快達到入波及助攻「50+」嘅球員，唔使擔心攻力問題，佢哋近4場聯賽贏晒之餘，全部半場領先，今場有望早早打開紀錄，半場客勝玩得過。