乒乓男女混合賽　林兆恒捧盃吳詠琳奪季

由香港乒乓球總會主辦的「2022擂台賽男女混合單打試驗賽」周一（2日）於界限街體育館舉行，賽事首次改行男女混合形式進行，最終東京奧運代表林兆恒決賽擊敗鮑奕文贏得冠軍，19歲女將吳詠琳則驚喜摘季。

為備戰國際賽，乒總近年不時舉辦過「擂台賽」讓球手保持比賽狀態，今站賽事首次改行男女子混合單打形式。另外今屆賽事獎金加碼，第1至64名均設獎金，冠、亞、季及殿軍分別獲得18,000元、9,000元、4,500元及22,00元。參賽球手必須為甲組球員，男子球員須為香港排名前120，女子則為前60名。首日賽事於12月27日舉行，由59名球手誕生8強。

東京奧運代表林兆恒周一在8強和4強戰，分別以直落3局擊敗蔡俊杰和張宇傑，決賽面對港隊隊友鮑奕文，林兆恒亦能頂住壓力，最終以局數3：2（11：7、9：11、11：1、6：11、11：5）險勝奪冠。林兆恒賽後表示，「男女對賽感覺新鮮，獎金亦令球手有更大動力爭勝。」他又稱今年最大目標為亞運，男子隊將力求突破。

至於8強唯一女選手、19歲的吳詠琳在8強3：2險勝張彥陶，4強與香港男子隊的鮑奕文鬥得精彩，連贏兩局11：10、11：3領先，但鮑奕文及時調整反守為攻，吳詠琳連失3局6：11、8：11及9：11。不過她在季軍戰發揮出色，以11：9、8：11、6：11、11：7及11：7擊敗張宇傑取勝。

吳詠琳為主攻型球手，是日不時與男球手離枱對拉得分，贏得不少掌聲。去年9月她首次隨港隊出戰世界世界乒乓球團體錦標賽，她直言賽事令她獲益良多：「以前我會騙自己，嘗試『催眠』自己不緊張，但其實球手會緊張很正常。反而訓練時迫自己在壓力下打波，出去化賽才能百分百中，她們就是這樣面對『緊張』。」

吳詠琳現就讀科大量化金融學2年級課程，她說學業和運動員事業起相輔相成作用，暫時會繼續雙線發展：「讀書令我擴闊思維、多角度思考，讓我不會只局限於『輸贏』，打乒乓球則令我讀書更有目標和野心。」完成今站賽事後，吳詠琳將於1月5日出戰世錦賽資格賽，2月再戰阿曼及和德國共4站賽事。