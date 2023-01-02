巴錫22分　香港東方ABL首戰大炒曼谷老虎

東南亞籃球邀請賽（ABL）周一（2日）於新加坡展開，香港東方展開7日4戰「地獄賽程」，首場未受考驗，以94：63大勝泰國球隊曼谷老虎，下場將於3日後對澳門黑熊。

ABL因疫情停辦3年，今屆改以4站邀請賽形式舉行，首站於新加坡上演。賽事2017年冠軍香港東方增5名新兵後再度參賽，首場大戰泰國球隊曼谷老虎，派出正選兩名隊長陳兆榮和徐遠成，搭配3名外援巴錫、托查摩利路斯及麥洛連。首節東方已經火力全開，曾效力南青的加拿大籍中鋒麥洛連單節轟11分，助東方以28：9拋離對手。第2節曼谷老虎嘗試拉近差距，與東方戰成16：21。上半場東方命中率達5成，相反曼谷老虎受制於東方嚴密防守，命中率低下，36射僅8中，東方半場領先49：25。

換邊後，東方美籍控衛巴錫手感火燙，轟入3記三分，又妙傳給中鋒麥洛連入樽，加上哥倫比亞國手托查摩利路斯亦命中三分球，一度將分差擴大至36分，不過球隊中段防守出現不少失誤，被曼谷老虎的 Kittitep Dasom接連上籃得手，打出9：0攻勢，此節追近至41：69。

決勝節提早進入垃圾時間，東方尾段有蘇利文後備上陣近5分半鐘已博得「and 1」及投進三分球得6分，最終以94：63大勝而回。今場東方除韋思庭之外全員得分，5名新兵分擔得分工作，巴錫收穫最高的22分，麥洛連和托查摩利路斯貢獻「雙雙」，分別得21分14籃板及 14分12籃板，另外基拔和徐遠征各得10及8分。曼谷老虎僅3人得分上雙，其中隊長Arizona Reid III 得全隊最高的18分。

兩周前才到港的巴錫滿意球隊今場表現：「我找回比賽節奏，時差亦調整得七七八八，感覺很好。能取得勝利，對我而言意義頗大，ABL就像我第二個家，我想向所有人宣告，我回來了，而且球隊今場表現很好，我好開心。」他希望改善防守問題後，下場會有更佳表現：「我們防守上可以做得更好，原本可讓對手拿更少分數的，我對球隊進攻上有信心，完全沒有問題，但防守需要加強。」