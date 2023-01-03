利物浦1比3慘輸賓福特　高普鬧爆嗱喳戰術

周二(3日)凌晨英超賽事，利物浦後防錯漏百出，作客被賓福特打爆慘輸1比3，依家落後第4嘅曼聯4分兼踢多1場，爭入前4之路受到重大打擊。利物浦領隊高普賽後鬧爆賓福特踢法「嗱喳」，又推又撞挑戰球例底線，對球證執法非常不滿。

利物浦新兵加普今場未能候命，達雲紐尼斯早段曾有射門被救空門，不過之後面對賓福特嘅角球攻勢就完全招架唔住，19分鐘伊巴希馬干拿迪先擺烏龍；賓福特隨後再有2次角球都成功將個波送入網，但都因越位在先食詐胡，但利物浦捱唔到返更衣室，42分鐘再被尤尼韋沙頭槌頂入。

半場期間高普一口氣換入3人，連中堅華基爾雲迪積克都被收起，「紅軍」喺50分鐘由阿歷士張伯倫頭槌追番1比2，不過球隊後防始終頂唔住賓福特嘅衝擊，84分鐘麥比奧莫反擊撞贏伊巴希馬干拿迪，單刀射成3比1鎖定勝局。

高普賽後對賓福特嘅戰術有微言，形容佢哋係挑戰球例底線：「利物浦嘅表現絕對唔係完美，但佢哋好多時候又推又拉，明顯挑戰球例底線，呢個係賓福特進攻死球咁成功嘅原因......防守嗰隊就唔可以咁做，因為我哋喺自己禁區，照做就會輸12碼。拉人就係拉人、推人就係推人，好似第3球佢我完全唔明點解冇犯規，呢點我都想球證解釋一下。」