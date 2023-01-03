雙重打擊！「女金剛」患上喉癌及乳癌

網壇「女金剛」娜華蒂露娃周一驚傳壞消息，確診患上喉癌及再度發現乳癌，不幸中的大幸是經醫生診斷後，兩者均屬第一期，即在紐約進行治療。

66歲的娜華蒂露娃是網壇傳奇球后，她在WTA(女子職業網球總會)官網發出聲明，向球迷宣布這個沉重消息:「雙重打擊相當沉重，但情況仍算穩定，我會樂觀面對，希望會有好的結果，它會纏繞我一段時間，但我會全力對抗。」

據「女金剛」的經理人Mary Greenham透露，娜華蒂露娃去年11月初在年終賽期間，發現頸部淋巴腫大，接受喉嚨檢查時發現有癌細胞，並再度發現乳癌，可幸的是均屬早期階段；而這位女網經典曾於2010年治療乳癌痊癒。

娜華蒂露娃過去在網壇贏盡各項大賽，生涯總計贏得59個大滿貫冠軍，包括18個女單、31座女雙及10個混雙，而2006年退役的她，仍保持擁有WTA巡迴賽167座冠軍的歷史記錄。

即使她退役離開賽場，但仍活躍於網球圈，並擔任大賽評述，而網壇年度四大滿貫率先登場的澳網，比賽將於本月16日開打，屆時「女金剛」可能會以客串形式作球評。