【英超】李斯特城讓唔起富咸

今季長期於下游掙扎嘅李斯特城，主場惡鬥富咸。「狐狸」原本世盃前一度止跌回升，可惜傷兵名單水蛇春咁長，聖誕新年快車2連敗近況奇差，相反富咸愈戰愈勇，已經殺上聯賽前列，近排場場有波入，有力反客為主，今場仲有得受讓，讓球客勝抵玩到爆。（Now 624周三凌晨3時45分直播）

李城季初表現低況，到咗11月情況改善，連盃賽取得4連勝，點知隊內傷兵愈爆愈大鑊，先有長期傷兵賴恩貝特蘭及列卡度彭利拿，跟住莊尼伊雲斯、占士麥迪臣、占士祖斯甸輪流受傷，到完咗世盃聯賽重開，聯賽首戰鬥紐卡素就有丹尼斯普拉特重創，上仗作客利物浦仲多埋達卡做「十字兵」，領隊羅渣士都幾頭痕。李斯特城冇咗占士麥迪臣控制比賽節奏，中後場亂晒龍，再加上後防表現慌失失，呢兩場聯賽共失5球，遇正弗到震嘅富咸，主場都未得頂得住。

富咸今季英超表現超過預期，17戰只輸6場，對手仲要係北倫敦雙雄、曼市兩巨頭、紐卡素同韋斯咸，對曼城及曼聯都只係僅輸1粒，而且仲入到波。塞爾維亞前鋒阿歷山大米祖域世盃後保持勇態，帶領球隊快車賽程連贏兩場，今場作客李斯特城挑戰3連勝。富咸集各項優勢於一身，仲有得受讓，高度推介讓球客勝。

直播表

周三 3:45am 英超 阿仙奴 對 紐卡素

now 621/611

周三 3:45am 英超 愛華頓 對 白禮頓

now 623

周三 3:45am 英超 李斯特城 對 富咸

now 624

周三 3:45am 英超 曼聯 對 般尼茅夫

now 622