2023年出擊未開齋　拿度聯合盃兩連敗

去年榮升做爸爸的西班牙天王拿度，新一年比賽仍然未開齋，周一出戰聯合盃與澳洲的米納爾苦戰三盤落敗，今個賽事已遭遇兩連敗；對於本月中爭取澳網衞冕添上隱憂。

拿度率西班牙出戰今年首項賽事的聯合盃，首仗面對英國已經出師不利，以6比3、3比6、4比6不敵英國「一哥」，最終西班牙以總成績1比4落敗。西班牙於周一再度出擊硬撼東道主澳洲，世界排名第2的拿度與米納爾打足三盤，同樣後勁不繼，先勝一盤後以6比3、1比6及5比7再嚐敗果，目前西班牙與澳洲經首天比賽後暫時打成1比1平手。

這是拿度自踏入2023年後的兩連敗，苦戰了兩小時44分鐘的他在賽後坦言：「這個比賽很好，比賽概念都很好，但我們今天比賽等於沒有比賽，還需要改善更多。」至於23歲的米納爾擊敗「拿天王」相當興奮：「相信這是我生涯當中其中一場代表作，這對我自己很大鼓舞，也是我所需要的，這對我在這個夏天充滿信心。」

事實上，拿度去年初已表現強勢，並奪得澳網錦標，而一年後他卻迎來兩連敗開季，令人對他爭取衞冕澳網感到憂慮，不過，拿度亦覺得落敗對他未必是壞事:「我有6至7個月沒有正式比賽，我需要更多對打的準備。」