快車趕住嚟！阿仙奴紐卡素大騷娛賓

英超快車上演前列大戰，「1哥」阿仙奴主場迎戰今季異軍突起嘅紐卡素，兩隊都有強大鋒力。「兵工廠」主場氣勢凌厲必定搶攻，「喜鵲」嘅高效反擊亦係作客成績優異主因，雙雄對決信心爆棚，預料會係開放式鬥攻賽事，2.5球入球大值得捧場。（Now 621及611周三凌晨3時45分直播）

阿仙奴今季狀態大勇，上仗4比2大破白禮頓，進一步鞏固榜首位置，「兵工廠」喺領隊阿迪達打造下，一班新人得以發揮所長，加比爾馬天尼利、布卡約沙卡同馬田奧迪加特組成嘅攻擊線威脅極大，就連頂替受傷加比爾捷西斯嘅尼基迪亞都完美融入，上場波4位攻擊手各入1球，狀態弗爆。

兩隊近排狂開大

「兵工廠」火力強勁，喺地頭酋長球場出擊更加係入球保證，阿仙奴聯賽主場跨季10連勝，每場至少入兩球，雖然只有1場保持不失，但瘋狂進攻打法往往能夠輾壓對手，該10仗總入球全開3球或以上。阿仙奴依家向英超冠軍衝刺，主場出擊不容有失，肯定會貫徹搶攻爭取3分。

紐卡素上輪主場被列斯聯悶和，不過佢哋有米基爾阿米朗、祖連頓、辛特麥斯明等擅長反擊嘅攻擊好手，作客隨時更加醒神。紐卡素作客唔會死守，近6場聯賽作客，有5場總入球達3球或以上。阿仙奴同紐卡素都係主攻型球隊，今仗必開「大」騷。