去年歷盡神奇　安永佳銘記「亞盃外」出線

2022年對安永佳，可謂大豐收，先協助香港足球代表隊打入「亞洲盃」決賽周，再幫助傑志打入「亞冠盃」16強，之後更踏上中甲舞台。現在再回望整年發生的事，Matt都不禁驚呼：「好難用一個字概括2022年，我會形容呢年好神奇同感恩。」

一切要數到去年6月，當時香港隊事隔54年再次晉身「亞洲盃」，在3場「亞盃外」射入兩球的Matt，可謂其中1位大功臣。如今半年過去，再回想當時的經歷，Matt直言幫助港隊出線這項大賽，正是2022年最深刻的片段：「幫香港攞到『亞洲盃』決賽周入場劵，絕對係2022年嘅高光時刻，呢段回憶我會記一世。」

港隊取得令人振奮的成績，除了令本地球員有機會衝出香港，見識亞洲頂級水平，也使Matt跳出球場，成為不少廣告的新寵兒，不過Matt保持謙虛，盼望球迷會更加留意其場上演出：「足球永遠係第一位，呢項運動帶畀自己好多快樂，我一直以嚟為咗成為足球員，付出咗好多嘢，所以希望球迷會更加記得自己喺場上嘅表現。」

轉戰中甲並非易事

也許正是這份對足球的執着，令Matt去年毅然離開傑志，轉投中甲的廣西平果哈嘹：「中甲有18支球隊，所以一季可以踢34場聯賽，每3至4日就踢一場波，作為球員，最正就係可以穩定咁有比賽，但喺香港，有時要隔1至兩個禮拜先有賽事。」不過，Matt投效廣西平果哈嘹之時正值球季中段，Matt謂融入球隊並非易事：「喺季中加盟一支新隊伍，係件困難嘅事，因為冇咁多時間畀球員適應，同埋之前同港隊打出好成績，令大家對我有期望，加上仲要去一個新地方生活，隊友又唔同晒。」及後Matt到第8次為球隊上陣，才取得處子球，雖然他對自己整季表現感到滿意，但仍然對進步充滿渴望：「作為職業球員，就應該要不斷提升自己嘅能力，你睇吓C朗同美斯，就算佢哋喺一場比賽入咗幾球，都會想做得更好。」

毋忘傑志提攜之恩

Matt在傑志青年軍出身，到美國升讀大學後，回歸「藍鳥」，除了幫助球隊奪得兩次港超冠軍，更協助「藍鳥」打入「亞冠盃」淘汰賽，因此Matt離隊後，仍對球隊充滿感情：「我仲好愛傑志，好感恩遇到嗰度啲人同事，球迷就更加係無得頂，所以絕對唔會講佢哋任何壞話。」他又指一直視「藍鳥」中鋒丹恩奴域為導師，從中學習「黑山伊巴」的態度：「佢每日都充滿動力，又會做額外準備，確保自己到比賽日有最佳狀態。」

【安永佳檔案】

出生日期：1997年 1月 1日（26歲）

身高：1米88 司職：前鋒 球衣號碼：14

曾效力球隊：傑志

現效力球隊：廣西平果哈嘹