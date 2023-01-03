曼聯氣勢旺上盤破般茅

曼聯快車第3站主場迎戰般尼茅夫，紅魔鬼首站3比0大炒諾定咸森林，展現良好狀態，上仗作客小勝狼隊1比0，後防連續兩仗保持清白，連拚兩仗後走勢有餘未盡，2023年首場賽事坐鎮奧脫福主場出擊，爭響頭炮戰意高昂，加上近6次交手曼聯5勝1負，往績佔絕對上風，讓球半、兩球照捧上盤。（Now 622周三凌晨4時直播）

曼聯世盃後狀態理想，先喺英聯盃2比0擊敗般尼作熱身，其後在聖誕新年快車接連交出好表現，連勝諾定咸森林及狼隊，其中喺世盃射入3球嘅拉舒福特，返到曼聯大爆發，連續3仗有「士哥」，包括上場因「紀律問題」一度被貶為後備，下半場獲解禁上陣即攻入致勝入球，可見「福仔」對曼聯係幾咁重要。

至於後防方面，坦哈格近期作新嘗試，喺利辛度馬天尼斯仍未歸隊情況下，由勞基梳爾客串中堅，夥拍華拉尼鎮守中路，雲比沙卡及杜維爾馬拉西亞擔任兩閘，球隊連續兩仗保持不失球，證明效果不俗，只要交出好表現，相信今場又可保持清白。

對手般尼茅夫近況轉弱，快車首站作客車路士淨吞兩蛋，上仗主場對水晶宮則再輸0比2，球隊處於艱難時期，今仗作客曼聯，再吞兩蛋開個上盤咁就弗晒。