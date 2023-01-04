拉舒福特連續4場入波　曼聯大勝般尼茅夫

周三(4日)凌晨英超，曼聯「魔性澎湃」主場以3比0大勝般尼茅夫，正式賽事取得6連勝！紅魔鬼今仗前中後三線齊發炮，前鋒拉舒福特、中場卡斯米路、後衞勞基梳爾各建一功，其中「福仔」職業生涯首次連續4場有波入，逐漸奠定「新奧脫福大帝」地位。

拉舒福特上仗因為「瞓過龍」，遲到球隊會議，被貶為後備，但仍然扮演救世主，入波幫球隊擊敗狼隊。主帥坦哈格今仗派番「福仔」踢正選，佢大踢身價波，喺23分鐘博到罰球，基斯甸艾歷臣開出罰球，由卡斯米路射入打開紀錄。

換邊後不久，曼聯透過1次美妙組織，由勞基梳爾射成2比0，比賽末段拉舒福特入波，協助紅魔鬼大勝3比0，世界盃之後4場賽事都勝出兼不失球，表現簡直無懈可擊，拉舒福特近4場都有波入，今季各項賽事為曼聯上陣23場入12球，好大機會打破2019/20年球季，上陣44場入22球嘅個人單季最多入波紀錄。

另外，曼聯中堅利辛度馬天尼斯慶祝完阿根廷捧世界盃冠軍後，已經歸隊，今仗後備上陣，開波前佢戴上世界盃冠軍獎牌亮相，接受隊友及球迷鼓掌致敬，非常威水。