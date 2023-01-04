中國球手打假引起關注　消息指小丁手機被收走

世界職業桌球總會周二發出聲明對趙心童及張健康禁賽，涉事的中國球員已累計至10人，震驚球壇，有消息指老大哥丁俊暉的手機都被收走，而有球迷則在小丁的社交平台留言希望這位中國天王能夠挺住。

中國桌球手涉打假波的事件愈揭愈烈，就連被譽為近年球壇天才的趙心童都牽連在內，即時被禁賽，這位世界排名第9的當今中國「一哥」，好大機會無緣大師賽。很多球迷對於趙心童及顏丙濤兩位中國新星涉打假波都有疑惑，以他們的實力其實可以前途光明，何解要參與打假波？

隨着兩位中國新星捲入賭波事件，作為中國天王的丁俊暉很自然地被外界聯想到的下一個對象，有消息指小丁的手機都被世界桌球總會收走調查；而有球迷在丁俊暉的個人社交平台上留言打氣，希望這位中國老大哥能夠挺住，哪怕他天天打遊戲機都無關係，只要「唔好出事」。

據媒體報道指，以目前情況小丁的處境都算安全；畢竟世界桌球巡迴賽的新年送祝福環節，小丁都有出席相關活動，以世桌來說應該肯定他清白才會邀請，而趙心童此前就沒有出席相關活動，並且在冠軍聯賽的大名單上也被取消了。丁俊暉目前世界排名22，在今個賽季表現不俗，暫時位列單季排名第4。