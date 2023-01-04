18歲費格遜1射1傳　直逼奧雲紀錄

周三(4日)凌晨英超，白禮頓作客以4比1大勝愛華頓，1位天才橫空降世，白禮頓小將伊雲費格遜射入1球及1次助攻，以18歲零76日成為英超史上第2年輕單場入波及助攻嘅球員，僅次於英格蘭名宿奧雲。

開波14分鐘，白禮頓就由日本國腳三笘薰個人表演，由左路帶入禁區射入打開紀錄，下半場成為首次喺英超擔任正選嘅伊雲費格遜表演時間，51分鐘佢接應傳中近門射入，3分鐘之後再傳畀蘇利馬治射成3比0。

愛華頓兵敗如山倒，更加出現低級回傳失誤，被柏斯高哥斯截到單刀射入領先至4球。愛華頓只能喺補時靠迪馬雷格雷射入12碼破蛋，「拖肥糖」上仗逼和曼城，今仗反而大敗於白禮頓腳下，水準非常飄忽。

至於今場主角伊雲費格遜人氣急升，佢兩年前加入白禮頓青年軍，上年2月首次喺英超上陣，今季嶄露頭角，近期大爆發，上仗對阿仙奴取得入球，今仗更以18歲零76日之齡成為英超史上第2年輕單場入波及助攻嘅球員，僅次於奧雲，1997年奧雲以17歲零364日創出英超最年輕單場入波及助攻紀錄。

伊雲費格遜雖然年紀輕輕，但已經晉身愛爾蘭大國腳，白禮頓近年冒出多位猛將，引來各大豪門搶購，相信伊雲費格遜將會成為轉會市場新一位炙手可熱人物。