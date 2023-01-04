意甲重開上演大戰 國米激鬥拿玻里
2023年01月04日 14:02
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(Getty Images)
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意甲重開，立即上演前列大戰，「5哥」國際米蘭主場硬撼榜首拿玻里。國米今季遇強即屈，兩大前鋒盧卡古同拿達路馬天尼斯喺世盃頻失機，信心未復，拿玻里近年對國米少贏波，作客必定先求穩陣，2.5球入球細更可取。（Now 638周四凌晨3時45分直播）
國米今季特點係遇強腳軟，除咗世盃前險勝阿特蘭大外，今季對住AC米蘭、祖雲達斯、拉素、羅馬，甚至異軍突起嘅烏甸尼斯，全部輸波收場，因此今仗面對弗到漏油嘅拿玻里，唔敢踢得咁進取。而且中場米希達利恩、查漢奴古同波索域飽受傷患困擾，最弊係兩大前鋒盧卡古同拿達路馬天尼斯喺世盃表現欠佳，「比利時魔獸」盧卡古一場4度失機，拿達路馬天尼斯雖為阿根廷奪冠成員，但一球不入由正選變後備，信心受盡打擊。
世盃休戰影響狀態
另一邊廂，拿玻里今季15仗聯賽豪取13勝2和，係意甲唯一不敗之師，域陀奧森漢、基華拉斯基利亞、夏榮羅辛奴、施連斯基及金玟哉等表現出色，其中域陀奧森漢更以9球位居射手榜榜首。但始終經過世盃休戰期，拿玻里狀態亦受到影響，休戰期間與維拉利爾同里爾「拍跳」都輸波。加上兩軍近7次碰頭，拿玻里贏得1場咁大把，點都有所忌憚，而呢7次交手有6次係1球起、2球止，證明大家都小心為上，今仗唔慌多波入。
直播表
周三7:30pm 意甲 沙蘭力坦拿 Vs AC米蘭
Now 638
周三7:30pm 意甲 薩斯索羅 Vs 森多利亞
Now 639
周三9:30pm 意甲 拖連奴 Vs 維羅納
Now 639
周三9:30pm 意甲 史柏斯亞 Vs 阿特蘭大
Now 638
周三11:30pm 意甲 萊切 Vs 拉素
Now 639
周三11:30pm 意甲 羅馬 Vs 博洛尼亞
Now 638
周四1:30am 意甲 費倫天拿 Vs 蒙沙
Now 639
周四1:30am 意甲 克雷莫納 Vs 祖雲達斯
Now 638
周四3:30am 英超 修咸頓 Vs 諾定咸森林
Now 624
周四3:45am 英超 列斯聯 Vs 韋斯咸
Now 623
周四3:45am 意甲 國際米蘭 Vs 拿玻里
Now 638
周四3:45am 意甲 烏甸尼斯 Vs 安玻里
Now 639
周四4:00am 英超 阿士東維拉 Vs 狼隊
Now 622
周四4:00am 英超 水晶宮 Vs 熱刺
Now 621、611