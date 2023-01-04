意甲重開上演大戰　國米激鬥拿玻里

意甲重開，立即上演前列大戰，「5哥」國際米蘭主場硬撼榜首拿玻里。國米今季遇強即屈，兩大前鋒盧卡古同拿達路馬天尼斯喺世盃頻失機，信心未復，拿玻里近年對國米少贏波，作客必定先求穩陣，2.5球入球細更可取。（Now 638周四凌晨3時45分直播）

國米今季特點係遇強腳軟，除咗世盃前險勝阿特蘭大外，今季對住AC米蘭、祖雲達斯、拉素、羅馬，甚至異軍突起嘅烏甸尼斯，全部輸波收場，因此今仗面對弗到漏油嘅拿玻里，唔敢踢得咁進取。而且中場米希達利恩、查漢奴古同波索域飽受傷患困擾，最弊係兩大前鋒盧卡古同拿達路馬天尼斯喺世盃表現欠佳，「比利時魔獸」盧卡古一場4度失機，拿達路馬天尼斯雖為阿根廷奪冠成員，但一球不入由正選變後備，信心受盡打擊。

世盃休戰影響狀態

另一邊廂，拿玻里今季15仗聯賽豪取13勝2和，係意甲唯一不敗之師，域陀奧森漢、基華拉斯基利亞、夏榮羅辛奴、施連斯基及金玟哉等表現出色，其中域陀奧森漢更以9球位居射手榜榜首。但始終經過世盃休戰期，拿玻里狀態亦受到影響，休戰期間與維拉利爾同里爾「拍跳」都輸波。加上兩軍近7次碰頭，拿玻里贏得1場咁大把，點都有所忌憚，而呢7次交手有6次係1球起、2球止，證明大家都小心為上，今仗唔慌多波入。

直播表

周三7:30pm 意甲 沙蘭力坦拿 Vs AC米蘭

Now 638

周三7:30pm 意甲 薩斯索羅 Vs 森多利亞

Now 639

周三9:30pm 意甲 拖連奴 Vs 維羅納

Now 639

周三9:30pm 意甲 史柏斯亞 Vs 阿特蘭大

Now 638

周三11:30pm 意甲 萊切 Vs 拉素

Now 639

周三11:30pm 意甲 羅馬 Vs 博洛尼亞

Now 638

周四1:30am 意甲 費倫天拿 Vs 蒙沙

Now 639

周四1:30am 意甲 克雷莫納 Vs 祖雲達斯

Now 638

周四3:30am 英超 修咸頓 Vs 諾定咸森林

Now 624

周四3:45am 英超 列斯聯 Vs 韋斯咸

Now 623

周四3:45am 意甲 國際米蘭 Vs 拿玻里

Now 638

周四3:45am 意甲 烏甸尼斯 Vs 安玻里

Now 639

周四4:00am 英超 阿士東維拉 Vs 狼隊

Now 622

周四4:00am 英超 水晶宮 Vs 熱刺

Now 621、611