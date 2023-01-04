回歸標準流浪　亞加斯圖為愛兒努力奮鬥

港超聯球隊標準流浪今季目標劍指聯賽前4，但季初成績未符預期，暫時只排在中游位置，球隊在去年12月決定重簽亞加斯圖；這名巴西籍前鋒剛克服膝傷，如今狀態正逐步提升，期待他的加盟，能夠為標準流浪在前線衝鋒陷陣，加強進攻火力。 ■圖/文：李浚湣

前季首次來港的射手亞加斯圖，表現並不失禮，為標準流浪在各項賽事上陣14場，交出4個入球及2次助攻，成為陣中三號射手，僅次於林學㬢及祖連奴；當中更在對晉峰的聯賽，半場笠射得手，成為球壇一時佳話。然而亞加斯圖上季選擇離隊，遠赴伊拉克發展，但卻因難以適應當地生活文化，加上與當地人信仰有別，最終提早解約，對於今次能夠回巢流浪，他感到十分開心：「當時完約之後自己決定唔續約，我承認犯下錯誤；我好鍾意香港足球，亦好掛住香港，返到嚟流浪好舒服，大家好似一家人咁。」

期待成為港隊一分子

第二度為流浪效力，亞加斯圖直言球隊整體實力比前季優勝，陣容相當強大，尤其前線擁有多名出色進攻球員，自己將會更加落力踢出好表現，以爭取正選席位。他又認為自己已大致適應在港的生活，不排除未來會選擇入籍，並代表港隊上陣：「第一次嚟香港係困難，但依家我識講少少英文，而且聽得明，加上陣中有好多同鄉，溝通上基本冇太大問題。另外，我仲好後生，希望今次可以留喺香港耐啲，甚至入籍成為香港人，同祖連奴一齊組成港隊鋒線。」

流浪今季積極增兵，希望在聯賽成績有所突破，防線雖然繼續保持穩健，但攻力卻乏善足陳，頭5場聯賽只入2球。今次亞加斯圖的加盟，自然被外界寄予厚望，但此子透露早前受傷患困擾，仍需要時間重拾狀態：「之前膝頭受傷需要做手術，返巴西抖咗足足7個月，加上季前冇踢熱身賽，又冇參與球隊季前集訓，依家季中嚟到，適應上係有啲困難，所以要更加努力訓練，透過實戰慢慢改善。」亞加斯圖續指今季希望再次證明自身能力，目標入球數字比前季更多，並成為港超最佳前鋒之一，以及取得錦標。

【亞加斯圖檔案】

出生日期：1996年8月2日(26歲)

國籍：巴西

身高：1米90

司職：前鋒

球衣號碼：96

曾效力球隊：福塔雷薩(巴西)、聖麗塔(巴西)、卡尼拿斯2010(葡萄牙)、佩德拉斯(葡萄牙)、艾文拿(伊拉克)

現效力球隊：標準流浪

新入波慶祝動作賀初為人父

年僅26歲的亞加斯圖早前初為人父，他形容囝囝Hanry的出生，令他的心態改變不少：「唔再淨係諗住自己，想將最好嘅嘢畀囝囝，所以我選擇嚟到香港努力打拚，之後計劃帶埋囝囝同老婆一齊過嚟團聚，我仲特登諗咗個新嘅入波慶祝動作。」亞加斯圖笑言希望囝囝長大後，不要與自己一樣成為職業足球員，反而應該專注學業，走一條相對舒服及平坦的人生道路。