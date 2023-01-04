倫敦打吡以攻代守　水晶宮熱刺搶分大激鬥

繼續英超快車，熱刺將會作客水晶宮踢倫敦打吡。熱刺後防唔掂，近6場聯賽場場失兩球，當中5場開3球或以上，簡直係入球大嘅保證，水晶宮快車次輪作客贏波，仲唔乘勢喺主場同熱刺鬥攻搶分，今場入波必多，推介2.5球入球大。（Now 621及611周四凌晨4時直播）

熱刺世盃後重返英超賽場，表現一貫慢熱，例如前仗作客賓福特，因早段防守唔集中先失守，下半場初段再失第2球，直至比賽中後段先回魂，佢哋始終攻力夠強，最後連追兩球逼和2比2，上仗返主場居然輸畀阿士東維拉0比2，熱刺近6仗聯賽全部失2球或以上。

門將洛里斯持續「派膠」

唔講唔知，熱刺今季17場聯賽，竟然有成11場係先失波，作為英超Big 6呢個表現真係講唔過去。門將洛里斯由世盃前到上場鬥維拉都係持續「派膠」，基文迪朗格勒根本未夠班，呢啲數據渡邊年都摷到，水晶宮團隊又點會唔知，佢哋肯定會針對呢點，藉主場之利對熱刺狂攻。

水晶宮世盃後主場即吞富咸3蛋，更有中堅湯堅斯及左閘泰歷米素爾領紅被逐，表現令人失望，好彩上仗作客以2比0擊敗般尼茅夫，士氣大盛有條件同熱刺鬥攻。事實上雙方都有唔錯攻擊球員，水晶宮有韋費特沙夏同奧辛尼艾度亞迪，而熱刺嘅孫興民同哈利卡尼就唔使多介紹，兩軍後防都有漏洞，倒不如以攻代守，今場倫敦打吡肯定係入球騷。