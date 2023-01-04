C朗要着7號 艾納斯原7號幾乎被踢走

葡萄牙巨星C朗拿度加盟沙特阿拉伯球會艾納斯，理所當然着佢嘅招牌7號波衫，但原來係經過一番轉折，因為原7號主人Jaloliddin Masharipov被會方通知，如果唔交出7號波衫就即時解約，結果呢位球員從善如流交出7號，依家改着77號波衫。

足球網站《thesportsgrail》報道，艾納斯7號波衫原主人，係29歲烏茲別克國腳Jaloliddin Masharipov，近日艾納斯落實簽入C朗，但原來早在12月中，會方已向Jaloliddin Masharipov發通知，要求佢交出7號波衫，否則即時解約。

結果Jaloliddin Masharipov被逼交出7號波衫，並換上77號球衣，當時曾引起人們疑問，但會方冇實質回應，後來先知原來7號波衫要交畀C朗。

C朗出道多年大部分時間都着7號波衫，只有加盟皇馬初期要改着9號，因為當時皇馬7號主力係魯爾，就連2003年碧咸加盟皇馬，魯爾都冇讓出7號，碧咸要改着23號波衫，當魯爾離隊後，C朗先成為皇馬7號主人。