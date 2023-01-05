熱刺炒水晶宮止血　哈利卡尼起孖挑戰夏蘭特

周四(5日)凌晨英超「倫敦打吡」，熱刺作客4比0大炒水晶宮，拎到英超復賽後首場勝仗，佢哋贏波後落後第4位踢少1場嘅曼聯2分，繼續向前4目標進發。英格蘭前鋒哈利卡尼今仗「起孖」，今季累積15個聯賽入球，力逼已入21球嘅艾寧夏蘭特，金靴之爭仍有價講。

熱刺之前連續10場先失波，今仗表現同樣慢熱，上半場水晶宮有唔少具威脅埋門，但熱刺頂得住0比0返更衣室。換邊後熱刺大爆發，48分鐘，第300場英超上陣嘅哈利卡尼接應比列錫傳中頂入，呢位射手5分鐘後再下一城擴大優勢，熱刺愈踢愈順，再由馬特杜靴迪同孫興民入波，湊成4比0大捷。

曼城前鋒艾寧夏蘭特今季登陸英超交出「怪獸級」數據，15場聯賽入21球，不過3屆英超金靴得主哈利卡尼亦相當恐怖，18場聯賽已入15球，仍未放棄爭逐金靴。哈利卡尼今場製造唔少紀錄，包括成為自舒寧咸後，第2個喺英超100場、200場、300場上陣都有入球球員，而且佢300場入198球數據，亦打破舒利亞嘅紀錄(300場入196球)。

熱刺領隊干迪賽後表示：「唔需要浪費時間解釋哈利卡尼係個咩球員，我重申佢係世界頂尖前鋒，佢會打破所有入球紀錄，哈利卡尼對球隊非常重要，唔單止係入球，當球隊遇上困難，你知道佢會不斷戰鬥，用入球同助攻幫手解決問題。」