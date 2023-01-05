「獅子會愛心慈善跑暨港澳獅子服務日」 1,700名跑手發放正能量

【特約報道】由國際獅子總會中國港澳303區主辦、包玉星基金贊助的「獅子會愛心慈善跑暨港澳獅子服務日」周一（2日）假海洋公園圓滿舉行。賽事吸引約1,700名跑手參加，並捐出500張海洋公園門票予弱勢社群，期望為社會帶來正能量，迎接新一年。

慈善跑連續兩年在海洋公園舉行，約1,700名跑手天剛亮已乘搭海洋列車上山，跑過一個個景點和機動遊戲，用汗水迎接新一年。大會主席沈顏和總監冼健岷正是一分子，前者指出賽事的象徵意義：「這是獅子會2023年第一個活動，象徵疫情逐漸過去，大家開展新生活，希望促進共融社會，為香港打打氣。」冼健岷透露，慈善跑設有「1+1愛心門票捐贈計劃」，有500名跑手完成賽事後，捐出海洋公園門票予弱勢社群，並找來傷殘人士擔任義工：「獅子會不想純粹派東西給受眾，還想鼓勵他們親身幫助別人，從而相信自己的能力，活出正面和健康人生。」

今屆賽事吸引一眾頂尖跑手參加，長跑新星謝俊賢以15分56秒贏下5公里冠軍，他笑說有趣：「第一次在海洋公園跑步，平時都是來玩，又適逢新年，幾得意！」談到新年願望，上月剛打破5,000米香港紀錄的他，盼衝擊10,000米港績，又劍指7月成都世大運：「我屆時會參加5,000米，希望在大學生最高舞台爭取佳績。」香港10公里、15公里和半馬紀錄保持者黃尹雋則以16分23秒奪亞。

海洋公園比賽得意又具挑戰

女子組方面，黃卓寧以18分56秒奪得5公里冠軍，她說賽道具挑戰性：「海洋公園頗多大上大落的路段，不算輕鬆，我沒刻意追求時間，以名次為目標。」黃卓寧將參加下月渣打馬拉松，寓賽於操，備戰3月首爾的全馬賽事。就讀大四的她，同樣會出戰世大運，長遠目標則是踏上奧運舞台：「雖然巴黎奧運馬拉松達標時間（2小時26分50秒）比上屆快近3分鐘，但我勝在年輕，才21歲，今屆不行就下屆，我相信自己有機會做到。」