香港隊　女足代表隊1月集訓名單出爐

香港足球總會周四（5日），公布香港女子足球代表隊及各梯隊1月集訓名單，其中大隊將備戰土耳其盃及奧運女子足球外圍賽，至於U19及U16港隊女足，將分別於1月下旬前往泰國及英國進行集訓。

今次港隊女足集訓名單共有33人入選，多位去年6月赴新加坡出戰友賽的球員，都有出現在名單當中，包括外流門將吳卓蔚、馬澤純、梁匡蕎及劉潤兒等。球隊將本月將於將軍澳足球訓練中心（FTC）進行密集訓練，備戰土耳其盃及奧運女子足球外圍賽。

此外，U19港隊女足將於1月21至28日前往泰國曼谷進行海外集訓，以備戰2024年U20女子亞洲盃外圍賽；至於U16港隊女足將於1月19至29日，前往英國曼徹斯特與曼聯女子足球隊作訓練、友賽及交流活動。

港隊女足集訓名單

門將：吳婉琪、周錦儀、黃琬琪、吳卓蔚

後衞：馬澤純、胡彩瑤、黃曦桐、朱素君、冼仲意、許以心、郭藹嵐、王素嫻、胡樂琪、鍾貝琪、蘇鎧霖、陳芷珊

中場：陳穎霖、陳綺馨、梁匡蕎、曾麗薇、朱寶恩、魏嵐、傅昭文、湛靜雯、劉蕊澄、李穎欣、陳詠詩、劉潤兒、曾柏同

前鋒：關詠瑜、李巧怡、張煒琪、朱倩君