比堤：曼城技高一籌　作客照贏車仔

曼城與車路士上輪的英超成績令人失望，曼城正追逐聯賽冠軍，而車路士則正在爭奪前4歐聯席位位置，所以兩軍今仗都極之渴望可以取得勝利而回。

今仗對史達寧來說相當關鍵，事關他於效力曼城7年間，成為球隊取得多項錦標的主要功臣。雖然他轉投車路士後，還未發揮出個人的最佳水平，但我認為這是因為球隊更換了領隊及體系。我肯定當球隊穩定下來後，藍戰士的球迷將看到球隊的表現有所進步，而他上輪聯賽面對諾定咸森林時取得入球，將有助提升信心。

我認為車路士最大的問題，是幾位主力防守球員都不停受到傷患困擾，換句話說他們的後防未能持續保持好表現，當中列斯占士再次因傷缺陣，對球隊造成嚴重打擊，因為他是球隊防守及進攻時不可或缺的球員。尼高路簡迪是另一位缺陣的中場大將，對領隊樸達來說，球隊在多位球員缺陣下，的確難以去建立出他心目中的球隊。

這條殘缺的後防線，今仗將會面對艾寧夏蘭特的來襲，該挪威國腳經已於英超復賽後的兩場聯賽一共攻入3球，他跟堤亞高施華的大鬥法令人引頸以待，事關後者是近10至15年世界上其中一位最出色的守衞。堤亞高施華將會跟或許是當今球壇最優秀的前鋒艾寧夏蘭特作正面交鋒。

但我認為中場才是今仗勝負關鍵之地。如果奇雲迪布尼、洛迪卡斯簡迪及貝拿度施華能夠主宰此區域的話，車路士將會陷於苦戰。我亦預期戰情將會如此發展，所以相信最終哥迪奧拿帶領的曼城可獲勝而回。