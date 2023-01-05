車路士勢頹　曼城格食格劏車

今晚英超有場傳統「Big 6大戰」，車路士主場同曼城合演「雙藍會」。兩支豪門今季表現差天共地，車仔季初經歷換帥，但成績仍然未如理想。反觀衞冕嘅曼城獲神鋒艾寧夏蘭特加盟後如虎添翼，趁住榜首阿仙奴啱啱失分，今仗勢必力爭3分收窄差距。睇番兩隊近3次對賽，「藍月亮」全勝兼冇失波，作客讓到半一擺明夠信心，上盤穩陣。（Now 621及611周五凌晨4時直播）

車仔季初怒炒杜曹，由白禮頓搵嚟樸達接手，初時表現確實有啲起色，但之後愈踢愈沉，近7仗聯賽僅得1勝，上仗就被護級球隊諾定咸森林逼和1比1，頻頻失分已經被前列拋離。車仔今季對住傳統勁旅，亦往往遇強即屈，包括聯賽不敵兩支前列球隊阿仙奴及紐卡素，以及喺英聯盃輸畀曼城，可見「藍戰士」整體水準已經脫離爭標行列，加上列斯占士又因傷缺陣，缺少呢位攻守兼備嘅翼衞，實力大打折扣，遇上來勢洶洶嘅曼城，情況絕對唔樂觀。

曼城上仗領先下，意外被愛華頓逼和1比1，其實有啲欠運，包括史東斯飛頂中柱，錯失鎖定勝局嘅黃金機會。由於榜首阿仙奴尋日悶和紐卡素失分，令曼城有機會收窄雙方差距，今仗就算作客都唔會守。「入球機器」艾寧夏蘭特今季喺英超無堅不摧，呢位挪威前鋒不斷刷新紀錄，成為英超史上最快入20球嘅球員，上仗對愛華頓又建功，唔夠半季已經累積入咗21粒，單憑佢一個都足以令車仔防線「騰騰震」。

咪忘記除夏蘭特外，曼城仲有祖利安艾華利斯、奇雲迪布尼及菲爾科頓等數胡高手，令對手防不勝防。「藍月」近4場英超作客贏3場，今場絕對可以反客為主，趁對手勢頹踩多腳，上盤可取。