香港東方81：75挫澳門黑熊　ABL錄二連勝

香港東方ABL二連勝！新加坡站周四晚上演，香港東方面對澳門黑熊，雖然一度被反超前，但美籍後衛巴錫第四節挺身而出，獨取12分，帶隊以81：75擊敗對手，開季錄得2連勝，高踞聯盟第2。

因疫情停辦3年的ABL，今屆取消主客制，於新加坡、印尼、馬來西亞及越南舉行4站常規賽，包括香港東方在內，共8支球隊競逐4強席位。

東方上場大勝曼谷老虎31分，今場對澳門黑熊，首節有加拿大籍中鋒麥洛連獨取8分，配合兩個華人隊長陳兆榮和徐遠成外線開火，領先26：22。黑熊一度追剩1分差，但巴錫內外開弓穩住局面，加上基拔完半場前射入三分球，拉開47：40。

換邊後，東方進攻失靈，前3分鐘只有一球罰球進帳，麥洛連更弄傷手掌，需要落場包紮。反觀黑熊前鋒Isaiah Wade火力全開，單節轟入3球三分，反超前60：57進入決勝節。東方臨危不亂，打出12：0的攻勢扳回領先，其中巴錫命中「side-step」三分後，振臂慶祝，成為轉捩點。這個美籍後衛手感停不了，包辦東方最後7分，帶隊拿下2連勝。

巴錫全場射入4球三分，攻入24分。麥洛連和托查摩利路斯取得17分和13分。徐遠征後備上陣，有9分進帳。

麥洛連表示球隊贏得驚險：「雖然上場大勝對手，但我們知道不可能每場這樣，一定要保持專注和冷靜，打出團隊籃球。」東方在第四節淋熄對手反撲氣焰，麥洛連指球隊板櫈深度充足：「大家都挺身而出，特別是徐遠征，他在防守端簡直像個野獸，給對手很大壓力。」東方周六會鬥新加坡騰飛之獅，他預料是一場硬仗：「這是他們久違的主場賽事，一定會打出花火來迎接球迷。」

球員數據

巴錫 24分 6籃板 5助攻

麥洛連 17分 12籃板 2偷球

托查摩利路斯 13分 6籃板 2封阻

基拔 7分 7籃板 2助攻

徐遠征 9分 6籃板 1偷球

陳兆榮 6分 1助攻 5投2中

徐遠成 3分 1偷球 2投1中

卜聿揚 2分 4籃板 3投1中