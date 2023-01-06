哥帥神換　2位後備兵幫曼城贏車路士

周五(6日)凌晨英超「雙藍大戰」，曼城主帥哥迪奧拿盡顯大師級臨場調動，當比賽陷入僵局時，果斷作出換人，並憑2位後備上陣球員基亞利殊、馬列斯合作創造入球，作客以1比0擊敗車路士，追近同榜首阿仙奴至5分距離。

哥迪奧拿又喺大戰玩怪陣，幾乎出事，由平時慣用嘅433陣式改為361，包括用左閘祖奧簡斯路出任右翼，另外自世界盃之後淪為後備嘅菲爾科頓，今仗卻獲得擔正，導致「藍月亮」上半場陷入劣勢，如非車路士小將卓克禾美卡射門中柱，恐怕曼城已經落後。

換邊之後，哥迪奧拿立即作出2個調動，用文路爾艾簡治、列高路易斯入替基爾獲加、祖奧簡斯路，變番433陣式，曼城隨即獲得入波黃金機會，可惜尼敦阿基頭槌攻門中楣彈出。

踢到60分鐘，哥帥再換2人，用基亞利殊、馬列斯入替菲爾科頓、貝拿度施華，呢招立竿見影，僅過3分鐘，基亞利殊橫傳，由馬列斯近門射入打開紀錄。馬列斯成為自2018年以來，後備上陣取得最多英超入波嘅球員，達到9球，佢上仗亦有1次助攻，狀態非常出色。

另外，曼城亦成為自1960年保頓之後，第2支連續4次擊敗車路士，兼保持不失球嘅球隊，名副其實係拆車高手。