車路士4大進攻猛將齊傷　鋒線大癱瘓

車路士喺英超主場0比1不敵曼城之餘，仲有2位翼鋒史達寧、基斯甸普列斯傷出，加上上仗受傷嘅中場美臣蒙特，以及長抖嘅前鋒布查，中前場人腳捉襟見肘，未來聯賽搶分更加舉步維艱。

今場開波5分鐘，史達寧就受傷退下火線，去到22分鐘輪到基斯甸普列斯傷出，嚴重打亂領隊樸達部署。屋漏偏逢連夜雨，入替史達寧嘅奧巴美揚狀態低迷，結果踢到68分鐘又被換走，焗用19歲小將基拉特赫捷臣頂埋餘下比賽時間，可見樸達已陷入冇進攻球員可用嘅困境。雖然車仔宣布簽入摩納哥後衞班洛特巴迪亞舒尼，但恐怕幫助唔大。

因此，車路士現時全力搶購薩克達翼鋒梅迪克，班主保利同薩克達總監達里祖史拉一齊喺私人包廂睇今場車曼大戰，相信係傾交易問題。

早前傳出車仔願意畀6,000萬鎊固定轉會費，再加2,000萬鎊浮動轉會費，收購22歲嘅梅迪克，比阿仙奴開出嘅6,200萬鎊為高，加上保利親自同達里祖史拉密斟，睇來成事機會甚高，希望拭救到車仔啦。