C朗因一事未能註冊 將連累隊友被炒

葡萄牙巨星C朗以天價1.73億鎊年薪，高調加盟沙特阿拉伯球隊艾納斯，但幾時可以上演首戰，卻成為疑問，繼需要坐2場「跨聯賽」波監之後，又出現另一個問題，原來艾納斯已用盡外援名額，C朗唔可以註冊，除非球會出售或解僱其中1位外援，騰出位置畀C朗，否則佢冇得上陣。

C朗上季因打爛愛華頓小球迷電話，被英足總判罰停賽2場嘅處分要喺沙特執行，艾納斯未來2場聯賽都唔使預佢。

原本C朗可於香港時間1月23號凌晨踢首場沙特聯賽，主場對伊蒂法克，但依家又節外生枝，艾納斯內部人士向外媒爆料，指球隊已用盡8個外援名額，所以仲未為C朗註冊，必須同其中1位外援解約，C朗先至能夠註冊，成為艾納斯正式球員。

艾納斯陣中8位已註冊外援，包括喀麥隆前鋒阿布巴卡、巴西前鋒塔利斯卡、巴西中場路爾斯古斯達禾、阿根廷中場比堤馬天尼斯、烏茲別克中場馬沙拉普夫、科特迪瓦後衞基斯蘭恩高蘭、西班牙後衞艾華路干沙利斯、哥倫比亞門將奧斯賓拿。

當中最大機會被「犧牲」嘅外援應該係馬沙拉普夫，佢今季聯賽僅上陣1場。值得一提，早前傳出馬沙拉普夫拒絕讓出7號球衣畀C朗，而面臨被解僱，雖然會方澄清，指馬沙拉普夫早已答應改着77號，但以目前情況睇，恐怕馬沙拉普夫都係難逃被C朗「逼走」嘅厄運。

另外，艾納斯將於1月19日同巴黎聖日耳門踢表演賽，唔受外援人數限制，屆時可能成為C朗為新球隊嘅首戰，兼重遇宿敵美斯，可謂別具意義。