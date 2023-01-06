新年喜訊！桌球可續留體院精英項目至2025年

一直受到降級陰霾困擾的香港桌球總會，踏入2023年收到「新年禮物」，獲體院通知可續留A級精英運動項目至2025年3月。

鑑於杭州亞運延期及疫情影響接近三年，香港體育學院經審視及考慮後，決定精英項目的資格維持不變，並延續兩年到2025年3月底，令原本面臨降級的桌球項目可以暫時「保命」。

香港桌球總會主席羅永聰對體院的決定表示歡迎，但同時亦希望未來的評核制度上可以按實際情況而改變:「在10月的香港大師賽，我們已顯示到桌球受愛戴的情況並不遜色的奧運獎項項目，超過8千人參來觀賞比賽，不是因為它是奧運或亞運項目，而是公眾真是喜愛桌球。」

羅氏續稱:「希望政府可以重新審視評核準則，是否非亞運或奧運項目就不能夠成為精英項目？相信可以改變的話，不是只幫助一項運動，也幫助香港培育人才，有利社會整體發展。」即使目前能夠再續留A級，如果兩年後制度不變，桌球仍然要面對「被踢走」的局面，所以桌總未來會繼續爭取好成績之外，同時亦會繼續呼籲2026年名古屋亞運加入桌球項目；而今年香港桌球隊將會參加11月泰國舉行的亞洲室內暨武藝運動會，屆時將力爭佳績，相信有助桌球保留為體院精英項目的資格。