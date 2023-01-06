墨爾本勝利態沉焗踢守「細」波

周五(6日)下午澳職早場，尾2嘅墨爾本勝利主場迎戰布里斯班獅吼。勝利愈踢愈沉，今仗一定先做好防守，遇上專打守勢波嘅獅吼，唔慌多波入，2.5球細盤乃不二之選。(無綫myTV SUPER周五下午4時45分直播)

墨爾本勝利狀態欠佳，近4仗聯賽只得1勝3負，但要留意4仗都係客場，今仗回師主場，相信會有所改善，而且嗰3場敗仗都係先失波，為止跌必定先鞏固防線。

獅吼今季9仗聯賽錄得2勝6和僅1敗，只失7粒非常硬淨，係聯賽失波最少球隊之一，單計近4仗聯賽獲1勝3和之餘，全開2球或以下，明顯係防守行先。雖然係咁，但獅吼其實只係多勝利2分，近4次碰頭亦未贏過，今仗作客一定踢得更小心謹慎，2.5球嘅入球細捧得過。

流浪者恰到光輝

至於夜啲開波有珀斯光輝硬撼西悉尼流浪者，光輝係包尾大幡，西悉尼流浪者位居次席，實力上強弱懸殊。西悉尼流浪者上仗大勝FC麥克阿瑟4比0，歷來首次擊敗對手，並且終止之前3仗聯賽不勝頹勢，對住近6仗聯賽僅1勝嘅光輝，必定趁機打落水狗，讓平半一於捧上盤。(無綫myTV SUPER周五晚7時30分直播)

直播表

周五4:45pm 澳職 墨爾本勝利Vs布里斯班獅吼

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周五7:30pm 澳職 珀斯光輝Vs西悉尼流浪者

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周六1:00am 法足盃 斯特拉斯堡Vs昂熱

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周六1:30am 西甲 艾爾切Vs切爾達

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周六4:00am 西甲 華倫西亞Vs卡迪斯

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周六4:00am 英足盃 曼聯Vs愛華頓

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周六4:00am 法足盃 查多魯Vs巴黎聖日耳門

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