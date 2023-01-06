趙心童放棄上訴傳被禁賽半年　顏丙濤失職業資格

隨着世界職業桌球總會官宣伊朗球手華法爾，將以補替身份出戰即將開打的桌球大師賽，即意味着因涉打假波被禁賽的中國桌球「一哥」趙心童放棄上訴，而有消息指這位年輕球手將被禁賽6個月，另一位原本前途無限的球手顏丙濤則將會失去職業資格。

涉為打假波的中國桌球手已累積10位，當中最令人震驚是兩位在職業球壇被譽為明日之星的趙心童及顏丙濤，而世桌總仍然對調查在處理中，而中國台球協會亦對上述10位球員作出即時禁賽，但處罰詳情仍未公布。

有內地傳媒爆料指出，世界排名第9的25歲趙心童將被禁賽6個月，下季仍有望重新開始，而曾奪全英賽冠軍的22歲顏丙濤，其情況較為嚴重，禁賽期以年為單位，將直接失去職業資格；至於首位中國球員被禁賽的梁文博，其違規行為更涉及刑事。

至於前世界冠軍杜赫迪最近接受訪問則批評打假波對一項運動尤如毒瘤，對於今次有多位中國球員涉事感到震驚，他更重提2013年李爾被揭操控賽果及賭博行為，被罰停賽12年：「我以為自他之後，球圈不會再發生這種事情，因為他被重罰，這代表球圈強硬的立場及訊息。」

對於兩位已打入世界前16的中國球手趙心童及顏丙濤，都涉及打假波，杜赫迪坦言不理解:「他們過去幾季都表現出色，賺了很多錢，躋身了世界前16，非常成功。何解這樣做？就是貪婪，這是人性最大的罪惡之一。」