福仔入球停不了　曼聯上力讓主嗒糖

英格蘭足總盃第3圈大戰，曼聯主場迎戰愛華頓。「紅魔鬼」今季重建成效顯著，近期全面上力，領隊坦哈格對盃賽亦特別重視，早前已經喺英聯盃殺入8強，英足盃當然亦以冠軍為目標，今仗佢哋會喺氣勢驚人嘅奧脫福球場出戰，大勝可期，放心直取讓球主勝[-1]。(無綫myTV SUPER周六凌晨4時直播)

處於重建期嘅曼聯，今季把握每場比賽機會磨練戰術，無論歐霸或者英聯盃都遣強陣出擊，兩項盃賽都輕鬆晉級，對英足盃嘅重視不庸置疑。曼聯前鋒拉舒福特狀態大勇，已經連續4場有波入，完美承繼C朗拿度離隊嘅空缺，拍住般奴費南迪斯、基斯甸艾歷臣等星級中場，唔愁冇入波機會。

愛華頓攻守都唔掂

曼聯喺奧脫福出戰威力驚人，周中3比0大炒般尼茅夫後，「紅魔鬼」近7仗主場全勝，當中有6場贏多過1球，一眾球員依家信心爆棚。坦哈格視盃賽為曼聯今季嘅捧盃希望，今仗肯定會全力爭取晉級。

愛華頓喺英超復賽後成績持續低迷，近3場賽事1和2負，卡維特利雲、馬奧比等前鋒狀態差勁，上仗1比4慘敗白禮頓腳下，表現攻不銳守不穩，加上對上6場作客賽事不勝，造訪奧脫福球場凶多吉少。