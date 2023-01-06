港超聯　傑志冬季第一簽‧伊高沙托尼

傑志周五（6日）下午公布轉會窗重開後第一簽，前「香港足球先生」伊高沙托尼將成為「藍鳥」8號球衣的新主人。

本地波球迷對「伊高」肯定不會陌生，即將30歲的他於2017年來港加盟和富大埔，並在2018至19球季協助該地區球隊成為港超聯盟主，季後更當選香港足球先生。翌季轉投富力R&F，期後於2021年協助中甲球隊梅州客家升上中超。加盟傑志前，伊高沙托尼效力贏得日本「天皇盃」冠軍的日乙球隊甲府風林。

傑志主教練朱志光歡迎伊高沙托尼加盟，他說：「『伊高』在效力和富大埔和富力R&F時，已證明自己的能力。我認為他很適合傑志的踢法，期待他與球隊一眾攻擊球員有化學作用。」

伊高沙托尼就表示：「我很高興能重返香港加盟傑志。暫別香港後，我在外獲得的經驗幫助我回來，並成為更好的球員。傑志是充滿爭勝欲望的球隊，我已準備好協助球隊達成目標。」

【伊高沙托尼檔案】

名字：Igor Sartori

出生日期：1993年1月8日（29歲）

身高：1.76米

位置：前鋒、翼鋒

曾效力球會（只列部分）：鹿島鹿角、法林明高、巴拉干天奴紅牛、和富大埔、富力R&F、梅州客家、甲府風林