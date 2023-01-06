菁英盃　冠忠南區遇和富大埔大激鬥

「菁英盃」周六（7日）於香港仔運動場爆發A組賽事，由冠忠南區面對和富大埔。新一年首度出戰的南區，為鞏固小組榜首位置，今場絕不手軟；至於大埔則希望踢出爭氣波，力爭2023年首場勝仗，「地區大戰」一觸即發。（周六下午3時開賽）

冠忠南區上場於「足總盃」淘汰理文之後，相隔近1個月再出戰，惟今場杜度及川瀬浩太兩位防線主力，因累積黃牌數停賽，主教練鄭兆聰希望其他球員，尤其一班U22新秀能夠挺身而出：「呢場我哋要克服幾樣嘢，第一係有幾位主力停賽，第二係球隊有4個禮拜冇比賽，但我哋需要憑鬥志同飢渴感去搭夠，有機會踢嗰班球員，要顯示出決心同應有嘅心態。」好消息是南區早前為劉學銘上訴得直，成功「打甩」紅牌，今場不用停賽。至於新援慕沙則尚未辦妥註冊，是役僅能在看台上為隊友打氣。

大埔上場陣容不整下不敵理文，但比賽後段搶回不少攻勢兼連追兩球，對此主教練李恆滙表示：「唔知係唔係落後咗球員放開咗懷抱，但絕對係正面訊息。」是役遇上小組1哥南區，「滙Sir」表示會繼續全力出戰：「對手雖然有主力停賽，但我哋最重要都係專注做好自己。」今場大埔有馮冠鳴停賽後復出之餘，加比爾及羅振庭都有望傷愈復出，惟上場因傷退下火線的林志基，以及仍有傷在身的隊長陳曉鋒，皆未克披甲。